خطف فريق القوة الجوية العراقي بطاقة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد فوزه في مباراة ماراثونية أمام نظيره الوحدة جمعتهما مساء اليوم (الأربعاء) على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في مباراة الملحق المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وسيطر فريق الوحدة على مجريات الشوط الأول، ونجح في تسجيل الهدف عن طريق لاعبه يوسف نياكاتي في الدقيقة (24)، بينما سجل فريق القوة الجوية العراقي التعادل في الدقيقة 90+2 عن طريق لاعبه أيمن حسين.
ومع انتهاء المباراة في شوطيها الأصليين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق لجأ الفريقان لشوطين إضافيين ولكنهما لم يشهدا أي جديد، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح. وفق “أخبار 24”.
وخطف فريق القوة الجوية بطاقة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد فوزه بنتيجة 3 – 2 أمام الوحدة.
ويُشارك القوة الجوية بعد فوزه أمام الوحدة في دور المجموعات من النسخة الجارية من البطولة بالمجموعة الثانية التي تضم كلاً من الشارقة الإماراتي وباختاكور الأوزبكي وتراكتور الإيراني.
⚽️ هدددف أول لفريق الوحدة السعودي!
سجله اللاعب #يوسف_نياكاتي عند الدقيقه 24`#الوحدة السعودي 1 : 0 #القوة الجوية العراقي#الوحدة_القوة_الجوية pic.twitter.com/edvSUQh2LM
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 7, 2021
⚽️ هدف التعادل لفريق القوة الجوية العراقي!
سجله اللاعب #أيمن_حسين عند الدقيقه 90+2`#الوحدة السعودي 1 : 1 #القوة الجوية العراقي#الوحدة_القوة_الجوية pic.twitter.com/5E3CsniiSO
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 7, 2021