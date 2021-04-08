أول تعليق من مسلي آل معمر على إيقاف “حمدالله”

استنكر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، إيقاف لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة للاعب فريقه عبدالرزاق حمدالله.
وغرد آل معمر، عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم (الأربعاء):”لا عقوبة بشبهه إما إدانة أو براءة والشك يفسر لصالح المتهم لو (ثبت) لنا تجاوزًا من أي لاعب نصراوي سنعاقبه قبل لجنة الإنضباط”.
وأتم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، تغريدته بـ:”سنستأنف ضد قرار إيقاف حمدالله، لأنه لم تطلب إفادته، ولم تحدد ماهية مخالفته .. ولأن لدينا مشاركة وطنية تتطلب التركيز من الإدارة وجميع اللاعبين”.
وعاقبت لجنة الانضباط والأخلاق اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بشأن ما بدر منه في المباراة التي أقيمت بين فريقه والفيصلي في نصف نهائي كأس الملك.
وأوضحت اللجنة عبر بيان رسمي صادر عنها في وقت سابق من اليوم (الأربعاء)، أنه تم إيقاف لاعب النصر حمدلله، لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتمديد في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وفقاً للمادة (149) و المادة (152) من اللائحة. وفق “أخبار 24”.
وأتمت اللجنة بيانها بالتنويه إلى أن قرار إيقاف حمدالله مؤقت؛ لحين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار النهائي بشأنها، على أن يبدأ سريان مدة الإيقاف من تاريخ الإخطار بهذا القرار وفقاً للمادة (151) من اللائحة.
لا عقوبة بشبهه إما إدانة أو براءة .. والشك يفسر لصالح المتهم ..
لو (ثبت) لنا تجاوزا من أي لاعب نصراوي سنعاقبه قبل لجنة الإنضباط ..
سنستأنف ضد قرار إيقاف حمدالله، لأنه لم تطلب إفادته، ولم تحدد ماهية مخالفته .. ولأن لدينا مشاركة وطنية تتطلب التركيز من الإدارة وجميع اللاعبين.
— مسلي آل معمر (@musalli9) April 7, 2021