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أخبار محلية > صورة للملك سلمان يضع حجر أساس مشروع الطاقة الشمسية بالعيينة حينما كان أميراً للرياض
09/04/2021   9:19 ص

صورة للملك سلمان يضع حجر أساس مشروع الطاقة الشمسية بالعيينة حينما كان أميراً للرياض

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان أميراً لمنطقة الرياض، وهو يضع حجر الأساس لمشروع الطاقة الشمسية بالعيينة عام 1398هـ (1978م).  

ونوهت الدارة إلى أن هذه الصورة تدل على أن الاهتمام بمصادر الطاقة كان وما زال من أولويات الملك سلمان، مبينة أنه كان لديه قراءة مبكرة لمستقبل العاصمة قبل أكثر من 40 عاماً.  

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أعلن أمس (الخميس) افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ 7 مشروعات جديدة. 

صورة للملك سلمان يضع حجر أساس مشروع الطاقة الشمسية بالعيينة حينما كان أميراً للرياض

 وفق “أخبار 24”.

صورة للملك سلمان يضع حجر أساس مشروع الطاقة الشمسية بالعيينة حينما كان أميراً للرياض

أخبار محلية
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