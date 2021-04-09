تفاصيل صورة نادرة تجمع الملك عبد العزيز و4 أمراء في ثاج

كشفت صورة التُقطت للملك عبد العزيز عام 1329 هـ / 1911م بالقرب من ثاج شرق المملكة، تفاصيل عن 4 أمراء ظهروا معه فيها.
وأوضح حساب تاريخ آل سعود على “تويتر” أن الصورة جمعت الملك المؤسس وأخاه الأمير محمد (المصطفق) “على يساره”، ويجلس بينهما الأمير تركي الأول أكبر أبناء المؤسس، ووقوفاً الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وعلى يمينه الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي بن عبدالله.
الصورة تجمع #الملك_عبدالعزيز وعلى يساره أخيه الأمير محمد (المصطفق) ويجلس بينهما الأمير تركي الأول أكبر أبناء المؤسس، ووقوفاً الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي وعلى يمينه الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي بن عبدالله، وتم التقاطها عام 1329هـ/1911م بالقرب من ثاج شرق #السعودية. https://t.co/XLJ0EX3740
— تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) April 8, 2021
وفق “أخبار 24”.