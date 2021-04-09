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أخبار محلية > تفاصيل صورة نادرة تجمع الملك عبد العزيز و4 أمراء في ثاج
09/04/2021   9:17 ص

تفاصيل صورة نادرة تجمع الملك عبد العزيز و4 أمراء في ثاج

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كشفت صورة التُقطت للملك عبد العزيز عام 1329 هـ / 1911م بالقرب من ثاج شرق المملكة، تفاصيل عن 4 أمراء ظهروا معه فيها.

وأوضح حساب تاريخ آل سعود على “تويتر” أن الصورة جمعت الملك المؤسس وأخاه الأمير محمد (المصطفق) “على يساره”، ويجلس بينهما الأمير تركي الأول أكبر أبناء المؤسس، ووقوفاً الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وعلى يمينه الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي بن عبدالله.

وفق “أخبار 24”.

تفاصيل صورة نادرة تجمع الملك عبد العزيز و4 أمراء في ثاج

أخبار محلية
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