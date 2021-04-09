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أخبار محلية > “مازال القرار بيدك”..”الأمن العام” ينشر فيديو لشوارع وملاعب ومجمعات تجارية خالية
09/04/2021   9:18 ص

“مازال القرار بيدك”..”الأمن العام” ينشر فيديو لشوارع وملاعب ومجمعات تجارية خالية

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نشر الأمن العام مقطع فيديو يظهر الشوارع والملاعب ومجمعات تجارية خالية تماماً من وجود الناس؛ وذلك نتيجة لجائحة كورونا التي أدت لاتخاذ إجراءات منع التجول.  

وجاء نشر الأمن العام للفيديو للتذكير مجدداً بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل العودة للحياة الطبيعية، موجهاً رسالة بأن القرار ما زال بيد أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات مؤخراً.  

جدير بالذكر أن وزارة الصحة سجلت أمس (الخميس) 902 حالة إصابة بفيروس كورونا وهو المعدل الأكبر منذ عدة أشهر، بالإضافة إلى تسجيل 9 حالات وفـاة.

 

وفق “أخبار 24”.

“مازال القرار بيدك”..”الأمن العام” ينشر فيديو لشوارع وملاعب ومجمعات تجارية خالية

أخبار محلية
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