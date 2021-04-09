بالفيديو.. خبير يحذر: ارتفاع حالات كورونا يهدد المنظومة الصحية في المملكة

حذر أستاذ علم الفيروسات بجامعة نجران، أحمد الشهري، أمس (الخميس)، من أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة قد يهدد المنظومة الصحية في المملكة، ويدفعها إلى مستويات حرجة.
وأشار، في مداخلة على قناة “الإخبارية”، إلى أن الأنباء التي تتحدث عن أن أرقام التعافي تقارب نصف أعداد الإصابات، وأيضا الوصول إلى مستويات إشغال تفوق 850 سريرًا بأقسام العناية المركزة، وضع يدعو للقلق والحذر.
وأوضح أن ضريبة التهاون ستُدفع خلال الأسبوعين القادمين، مبينًا أن أي عدوى للفيروس تحدث اليوم تبدأ أعداد الإصابات الناتجة عنها في الظهور خلال من 5 إلى 14 يومًا.
فيديو | فيديو | أستاذ علم فيروسات لـ #الإخبارية: ارتفاع حالات #كورونا يهدد المنظومة الصحية بـ #المملكة.. وضريبة التهاون سندفعها في الأسبوعين القادمين pic.twitter.com/XaTWMsuQQI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 8, 2021
وفق “أخبار 24”.