مع اقتراب رمضان.. نصائح لحماية أطفالنا من “كورونا” خلال الزيارات العائلية

يعد شهر رمضان المبارك واحداً من المناسبات التي تكثر فيها الزيارات والتجمعات العائلية لتناول طعام الإفطار، ما يجعله كذلك واحداً من أبرز الأسباب التي تساهم في انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقدم عدد من الخبراء عدة نصائح لحماية الأطفال من الإصابة بالفيروس خلال الزيارات العائلية مع اقتراب الشهر الفضيل، خاصة أن الأطفال الأقل من 16 عاماً لن يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس.
وشدد الخبراء وفقاً لـ “CNN“، على ضرورة ارتداء الأطفال للكمامات وترك مسافة بينهم وبين الآخرين وغسل يديهم باستمرار خلال الزيارة، ويفضل أن يجلس الجميع في الهواء الطلق بدلاً من الأماكن المغلقة. وفق “أخبار 24”.
ونصحوا بتجنب حضور التجمعات متوسطة أو كبيرة الحجم، حيث لا يمكن معرفة إن كان جميع المتواجدين قد تلقوا اللقاح أم لا، إضافة لتقليل مدة الزيارة قدر الإمكان.