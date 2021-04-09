دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس (الخميس)، مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب في مستشفى الملك فهد التخصصي في منطقة تبوك.
واستمع الربيعة لشرح موجز عن المشروع من المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور غرم الله الغامدي.
ويضم مركز الأورام عيادة خاصة لعلاج الأورام السرطانية، ومختبراً لعلم الأنسجة وعيادة للفحص، يعمل فيها نخبة من الأطباء الاستشاريين والكوادر الفنية والإدارية المتخصصة.
فيما يضم مركز القلب أحدث التقنيات العلاجية في مجال العلاج وتبلغ سعته 52 سرير تنويم و۱۲ سريراً فعلياً، بالإضافة لـ ۸أسرّة وحدة عناية قلبية مركزة ومعمل قسطرة للشرايين التاجية.
وفق “أخبار 24”.