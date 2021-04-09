شرطة الرياض: الإطاحة بـ10 أشخاص مارسوا النصب والاحتيال على شركات تجارية

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، عن الإطاحة بـ10 أشخاص لممارستهم النصب والاحتيال على الشركات التجارية.
وأوضح الكريديس أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بـ5 مواطنين و4 مقيمين من الجنسيات المصرية، والأردنية، واليمنية، ونازح، جميعهم في العقدين الثاني والرابع من العمر، مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية.
وأضاف أنه ضبط بحوزتهم نحو مليون و190 ألف ريال نقدًا، و 155 جهاز نقاط بيع، ومجوهرات تزن نحو 1,050 جرام، و 4 أسلحة نارية من نوع رشاش، ومسدس. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.