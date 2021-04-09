بالفيديو.. تعرّف على عادات وتقاليد أهل حائل قديماً في شهر رمضان

روى مواطن مسن من منطقة حائل، العادات والتقاليد التي كانت سائدة قديماً بين أهالي المنطقة خلال شهر رمضان المبارك، وكيف كانوا يستقبلون عيد الفطر.
وقال العم سلامة الجلعود في لقاء مع “الإخبارية”، إنه كان هناك استعدادان لهذا الشهر؛ الأول عبادي من خلال تغيير رمل المسجد وتجديده وتزويده بقرب الماء.
وأضاف أن الاستعداد الآخر كان متعلقاً بالعادات، وأبرزها كان شراء حبوب القمح التي كانت تعد منها عدة وصفات وأكلات مختلفة، وتقدم على الإفطار وتوزع كذلك لعابري السبيل. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الاستعدادات لعيد الفطر كانت غير عادية، حيث كانت النساء يغسلن رؤوسهن بورق الطلح، ويحرص الجميع على تفصيل ثياب جديدة لتلك المناسبة.
فيديو | شهر #رمضان بين الماضي والحاضر.. أحد سكان #حائل يروي العادات والتقاليد قديما#برنامج_اليوم pic.twitter.com/kPrpnFp2wN
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) April 8, 2021