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أخبار محلية > “الهيئة الملكية للرياض” ترد على ما نشرته بلومبيرغ حول المبالغ الغير المدفوعة لمقاولي قطار الرياض
09/04/2021   6:32 م

“الهيئة الملكية للرياض” ترد على ما نشرته بلومبيرغ حول المبالغ الغير المدفوعة لمقاولي قطار الرياض

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أصدرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بياناً، اليوم (الجمعة)، ردت فيه على ما نشرته صحيفة بلومبيرغ من مزاعم بأن المبالغ غير المدفوعة لمقاولي قطار الرياض تصل إلى المليارات.

وقالت الهيئة في البيان نرفض بشكل قاطع أي مزاعم بعدم حصول المقاولين على دفعاتهم المالية ونوضح، أن مشروع النقل العام بمدينة الرياض بدأ في أكتوبر عام 2013، وتم سداد المدفوعات المالية للمقاولين في وقت قياسي دون تأخير من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض عند تقديم شهادات إتمام الأعمال، بحسب التعاقد المبرم بين الأطراف المتعاقدة.

وأضافت أنه يتم تقييم المطالبات المذكورة أعلاه وفقاً لعملية تسوية النزاعات المنصوص عليها في العقد لتسهيل أي خلاف لكل من الهيئة الملكية لمدينة الرياض واتحاد المقاولين.

وأكدت الهيئة أن المدفوعات للمقاولين قد تم سدادها في الوقت المناسب بعد تقديم شهادات إتمام الأعمال بحسب التعاقد المبرم الخاص بهم دون تأخير، والتي تمثل تقدم الإعمال على الأرض بناء على نتائج واضحة وقابلة للقياس الكمي.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن جائحة كورونا أثرت على بناء المشاريع الضخمة، مثل انقطاع سلسلة الإمدادات، وعلى الرغم من تفشي المرض فقد حرصت الهيئة على استمرارية المشروع، حيث قامت بتكييف سلوك العمل وعمليات البناء.

وأكدت أنه تم تقديم الدعم لاتحاد المقاولين خلال فترة جائحة كورونا، والمناقشات جارية حاليا لتقييم هذا المستوى من الدعم بطريقة عادلة ومسؤولة ماليا.

“الهيئة الملكية للرياض” ترد على ما نشرته بلومبيرغ حول المبالغ الغير المدفوعة لمقاولي قطار الرياض

أخبار محلية
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