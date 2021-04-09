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أخبار المناطق > بالصورة.. مواطن سبعيني يقتل مؤذناً ومصلياً في مسجد بتبوك.. ومصادر تكشف التفاصيل
09/04/2021   6:31 م

بالصورة.. مواطن سبعيني يقتل مؤذناً ومصلياً في مسجد بتبوك.. ومصادر تكشف التفاصيل

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أقدم أحد الأشخاص على قتـل اثنين من المصلين بأحد المساجد في مدينة تبوك فجر اليوم الجمعة بسبب منعه من الأذان.

وأكدت مصادر، لـ”أخبار 24″ أن خلافا نشب فجر اليوم الجمعة بين أحد الأشخاص ومؤذن أحد المساجد في حي البوادي بتبوك، وبعد تطور الخلاف حول من يؤذن لصلاة الفجر، أقدم القـاتل على طعـن مؤذن المسجد وأحد المصلين عدة طـعنات في الصدر والبطن، ليلقيا حتفهما.

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية بمنطقة تبوك تمكنت من القبض على القاتل، مشيرة إلى أنه مواطن في عمر السبعين.

وبينت أن المقتول مؤذن المسجد سبق أن تقدم بعدة شكاوى وبلاغات إلى الجهات الحكومية يشكو فيها من مضايقات القاتل.

 مواطن سبعيني يقتل مؤذنا ومصليا في مسجد بتبوك

 

بالصورة.. مواطن سبعيني يقتل مؤذناً ومصلياً في مسجد بتبوك.. ومصادر تكشف التفاصيل

أخبار المناطق
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