لماذا جميع البطاقات البنكية بنفس الحجم ويمكن استخدامها في أي مكان بالعالم؟ “المواصفات” تجيب

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، أسباب توحيد شكل بطاقات الصراف الآلي، على مستوى العالم.
وأشارت الهيئة إلى أن أفياش الكهرباء، وفتحات البنزين، ووحدات القياس وغيرها من الأدوات والأجهزة، مصممة وفق مواصفات قياسية عالمية موحدة.
وبيّنت أن المنظمة الدولية للمقاييس “آيزو”، أصدرت أكثر من 25 ألف مواصفة، وإحدى هذه المواصفات التي حددت أبعاد البطاقات البنكية، ونتيجة لذلك يمكن استخدامها في أي مكان بالعالم.
وأضافت أنه في كل دولة هناك جهة لتحديد المواصفات، ففي المملكة، تحددها هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، والتي تجتمع مع مثيلاتها حول العالم، لتحديد المواصفات المناسبة للصناعات المختلفة. وفق “أخبار 24”.
ويهدف وضع هذه المواصفات إلى جعل المنتج أكثر أمانًا وأفضل جودة، وسهل الاستخدام.
هل سألت نفسك يوماً، لماذا جميع بطاقات الصّراف بنفس الحجم ويمكن استخدامها في أي مكان؟#المواصفات_تحميك pic.twitter.com/6O1IBGKUKk
— المواصفات السعودية (@SASOGOV) April 9, 2021