المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الأحد

دعت المحكمة العليا، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم (الأحد) المقبل، الموافق 29 شهر شعبان حسب تقويم أم القرى.
وقالت المحكمة في بيان أصدرته اليوم (الجمعة) إن على من يرى هلال شهر رمضان بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة منه بذلك، وتسجيل شهاداته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وأبانت أنه اتباعاً لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإنها تدعو عموم المسلمين لتحري رؤية الهلال مساء الأحد، فإن لم يُرَ، فيُتحرى رؤية الهلال مساء الاثنين 30 شعبان. وفق “أخبار 24”.
وناشدت المحكمة مَن لديه القدرة على الترائي للاهتمام بالأمر، والانضم ام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.