“البيئة” توضح معنى هاشتاق “النقص ولا الزود” بمقطع درامي جديد.. ومسؤولون يحذرون من مخاطر الهدر الغذائي

نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الخميس، مقطعًا دراميًا مصورًا، تدعو فيه إلى عدم إهدار الطعام مع هاشتاق “النقص ولا الزود”، وتظهر في المقطع سيدة تلقي بفضلات الطعام في سلة المهملات، فيما ينصحها صوت بأن النقص في الطعام أفضل من زيادة تُلقى في القمامة.
وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، إلى أن للهدر والفقد الغذائي آثارا سلبية على البيئة والصحة والاقتصاد، لذا يتوجب على أفراد المجتمع التوازن في شراء المواد الغذائية بما يحقق الكفاية ولا يهدر الطعام، فيما كشفت الوزارة عن أن كمية الهدر الغذائي في المملكة تبلغ 4 ملايين و66 ألف طن سنويا، وعالميًا أكثر من 1.3 مليار طن.
وقال نائب وزير البيئة، منصور المشيطي، إن المملكة تخطو خطوات متقدمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تحفيز السلوك الإيجابي والاستهلاك الرشيد وتلافي مخاطر الهدر الغذائي.
بدوره أكد محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أحمد الفارس، أن الهدر الغذائي يقدر بـ(40) مليار ريال سنوياً، لذا يجب رفع الوعي وتقديم النصائح والأفكار للحد من الهدر في الغذاء والاستفادة من فائض الطعام، لافتًا إلى تطلعه لتفاعل الجميع والمشاركة بتجاربهم وممارساتهم اليومية لحفظ النعمة وتجنب هدرها. وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة قد أطلقت هاشتاق “النقص ولا الزود” أمس (الخميس)، بمقطع درامي مشوق لم تتعد مدته 17 ثانية، لسيدة مبتسمة تزول ابتسامتها فجأة، ثم يظهر رجل يتناول الطعام ويتوقف فجأة، واختتم المقطع بصورة ثلاث نساء ينظرن أسفلهن ثم ينظرن لبعضهن، وتفاعلت معه جهات حكومية ووزارات، فيما تساءل المتابعون عن معنى التغريدة، وهو ما أوضحته الوزارة.
أربعة ملايين وستة وستون ألف (4.066.000) طن كمية الهدر الغذائي سنوياً في السعودية! 🌾#النقص_ولا_الزود +_ pic.twitter.com/PQEnrIeecw
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) April 8, 2021