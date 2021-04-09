أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور أسامة خياط المسلمين باستقبال شهر رمضان المبارك بالفرحة الغامرة، واغتنام فرصته بالإكثار من الطاعات وتنويعها، وتلاوة القرآن الكريم.
وقال الشيخ خياط في خطبة الجمعة اليوم إنه يجب أن يصوم المسلم رمضان؛ ليس صيام عادة؛ وليس صَوْمَ المتبرم المتأفف المتضجر، بل صيام من استقبل شهره عاقدًا العَزْم على اغتنامِ فرصَتِه في القيام بما أمر به، مما تزكو به نفسه، وتسمو به روحه، ويحفظ به لسانه وبصره وجوارحه.
وأضاف أن تلاوة القرآن في هذا الشهر فيها فضل عظيم، ولها الجزاء الجزيل، لذا ينبغي على المسلم الإكثار من تلاوة كتاب ربه في هذا الشهر بتدبر، مستعينًا على ذلك باستحضار قلبه عند تلاوة كلام الله عز وجل.
من جهته، أوضح إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ عبدالله البعيجان أن شهر رمضان يعد أفضل الأوقات وأعظم مواسم الطاعات؛ من عبادات وتوبة واستغفار وإنابة وانكسار، مبيناً أنه شهر للعزوف عن الدنيا وملذاتها والإقبال على الآخرة بالعبادة والطاعات.
وحث إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، المسلمين على استقبال رمضان استقبال الفرحين بفضل الله ونعمته الراجين لمغفرته ورحمته؛ لا استقبال العابثين المستهترين المستهزئين بحرمته، فهو شهر الجود والقرآن والدعاء والطاعة، وشهر الرحمة.
وفق “أخبار 24”.