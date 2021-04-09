“الشؤون الإسلامية”: إغلاق 7 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بسبب رصد حالات “كورونا” بين المصلين

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الجمعة) إغلاق 7 مساجد -مؤقتاً- في 4 مناطق، بعد رصد 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.
وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة ثلاثة مساجد في منطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد حالتين إصابة بهما، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، بمعدل إصابة لكل مسجد.
كما أشارت إلى إعادة فتح 12 مسجداً، أربعة منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة عسير، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة القصيم، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن عدد المساجد التي تم إغلاقها خلال الـ61 يوماً الماضية بلغ 526 مسجداً، تم فتح 502 منها، بعد الانتهاء من إجراءات التعقيم واكتمال جاهزيتها لاستقبال المصلين.