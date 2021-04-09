خطاب عمره 87 عاما بعثه الملك سعود إلى أحد وجهاء عنيزة.. فما قصته؟

استعرضت مؤسسة الملك سعود، اليوم (الجمعة)، خطاباً أرسله الملك سعود بن عبدالعزيز إلى إبراهيم بن عبدالرحمن البسام، قبل أكثر من 87 عاما.
وذكرت المؤسسة أن الملك سعود أرسل هذا الخطاب إلى “البسام”، في يوم 5/ 8/ 1355هـ، ليعتذر منه لأنه لم يتمكن من زيارته في عنيزة كما وعده، بسبب تعطل السيارة.
وكتب الملك في خطابه: “إنه مع الأسف أننا قد تهيأنا للمجيء إليكم، وصادف أن السيارة نقزت مع مطب، وجا في ظهري مثل الألم شوي… وتأخرنا بموجب السبب هذا”.
وتابع في خطابه: “والله أن بودنا المرور إليكم ولو قليل، وكذلك تعذر لنا من الجماعة الخاطر معهم على كل حال، والاجتماع قريباً إن شاء الله”.
الجدير بالذكر أن الملك سعود كان حينها وليًا للعهد، أما “إبراهيم بن عبدالرحمن البسام” فهو والد المحسنة “موضي البسام”، وتوفي في عام 1396هـ.
وفق “أخبار 24”.