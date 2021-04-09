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أخبار الخرج > مجتمع الخرج > العقيد سلطان وقيان يتلقى التبريكات بتخرج نجله الملازم سعود
09/04/2021   8:53 م

العقيد سلطان وقيان يتلقى التبريكات بتخرج نجله الملازم سعود

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نبارك للعقيد سلطان بن وقيان الدوسري تخرج نجله سعود برتبه ملازم من كلية الملك خالد العسكرية سائلين الله أن يجعلها له خدمة للدين والمليك والوطن .

العقيد سلطان وقيان يتلقى التبريكات بتخرج نجله الملازم سعود

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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