ريجيكامب يحدد الرباعي الأجنبي لأبطال آسيا

حدد مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم الجديد، الروماني ريجيكامب، الرباعي الأجنبي الذي سيشارك مع الفريق في دوري أبطال آسيا 2021.
ووقع اختيار ريجيكامب وفقاً لصحيفة “الرياضية”؛ على كل من المحترف السوري عمر السومة، والروماني ألكسندر ميتريتا، والبوسني ألفيس ساريتش والمغربي إدريس فتوحي.
وشملت قائمة الفريق للمنافسة القارية أيضاً كلاً من ياسر المسيليم، ومحمد العويس، ومعتز هوساوي، وهاني الصبياني، ومحمد آل فتيل، وعبدالرحمن غريب، ومحمد خبراني، وسلمان المؤشر، وحسن القيد، وعبدالباسط هندي.
كما ضمت سلطان مندش، وحسين المقهوي، وعلي الأسمري، وعبدالرحمن الصانبي، ويزيد البكر، ومحمد الربيعي، وزياد الجهني، إلى جانب مهند عسيري، ومحمد البصاص، ومحمد المجحد، وهيثم عسيري، ونوح الموسى، وعبدالله المحبوب، ويوسف الحربي، وعبدالله حسون، وأحمد نخلي، وإدريس فتوحي.