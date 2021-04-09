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اخبار رياضية > مدرب القادسية: مواجهة الاتفاق تحمل طابع خاص.. والدوري مازال طويل
09/04/2021   8:52 م

مدرب القادسية: مواجهة الاتفاق تحمل طابع خاص.. والدوري مازال طويل

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قال المدير الفني لفريق القادسية يوسف المناعي، إن المباراة أمام المقبلة أمام الاتفاق ستكون مهمة، وتحمل طابع خاص، لافتا أن فريقه استعاد معظم اللاعبين المصابين وقام بالتحضير بشكل نموذجي على عكس المباريات الماضية.

ويواجه القادسية نظيره الاتفاق، في إطار منافسات الجولة الـ 25 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف المناعي:” لايهمنا أن كان لدى الاتفاق غيابات أم لا فنحن ،وسنعطي كل ما لدينا في المباراة بغض النظر عن غيابات المنافس ونحن أكبر فريق عانينا من الغيابات هذا الموسم”. وفق “أخبار 24”.

وأتم:” حسباتنا واضحة وسندخل المباراة من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث ولا نفكر خارج الملعب ومباراة الاتفاق لا تعتبر بر الأمان فالدوري مازال طويل هناك 6 مباريات متبقية”.

مدرب القادسية: مواجهة الاتفاق تحمل طابع خاص.. والدوري مازال طويل

اخبار رياضية
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