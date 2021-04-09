“ميكالي” يُعلن تشكيل الهلال لمواجهة الاتحاد في الكلاسيكو

أعلن المدير الفني لفريق الهلال روجيرو ميكالي، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واختار ميكالي تشكيلا مكونا من:
“عبدالله المعيوف، محمد البريك، هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، كويلار، جيوفينكو، فييتو، جوميز”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
“حبيب الوطيان، متعب المفرج، محمد جحفلي، عبدالله عطيف، أمير كردي، محمد كنو، فواز الطريس، صالح الشهري، هتان باهبري”. وفق “أخبار 24”.
ويحتل فريق الهلال صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.