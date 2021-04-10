بقيمة 12.4 مليار دولار.. “أرامكو” تبرم صفقة استثمار في البنية التحتية مع ائتلاف بقيادة “إي آي جي”

أبرمت أرامكو السعودية صفقة مع ائتلاف بقيادة “إي آي جي” غلوبال إنرجي بارتنرز، أحد أبرز المستثمرين العالميين في البنى التحتية في قطاع الطاقة، تتمثل في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير متعلقة بشبكة خطوط أنابيب أرامكو السعودية للزيت الخام المركّز؛ وذلك لتحقيق القيمة المثلى لأصولها.
وستحصل أرامكو عند إتمام الصفقة على متحصلات تُقدّر بنحو 12.4 مليار دولار، بما يكفل تعزيز مركزها المالي من خلال واحدة من أكبر صفقات البنى التحتية في قطاع الطاقة العالمي، وستستأجر “شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام”، حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركّز لدى أرامكو السعودية لمدة 25 عامًا.
وستحتفظ أرامكو بحصة أغلبية نسبتها 51% في الشركة الجديدة، فيما يحتفظ الائتلاف الذي تقوده (إي آي جي) بحصة 49%، وفي الوقت نفسه، ستظل أرامكو محتفظةً بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل، وستظل لها السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام، والتي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها الدولة.
وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، أن هذه الصفقة التاريخية تُشكل نقلة في مجال الاستثمار، واستقطاب رأس المال الأجنبي، كما أنها ستعزز رأس المال القوي لأرامكو، إضافة إلى تعظيم العوائد لمساهميها. وفق “أخبار 24”.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس “إي آي جي” وكبير إدارييها التنفيذيين روبرت توماس، أن شبكة خطوط أنابيب الزيت في أرامكو تُعد أحد أبرز أصول البنى التحتية عالميًا، والتطلع للاستثمار في هذه البنية التحتية بالغة الأهمية للاقتصاد العالمي.
وأضاف أنه من المتوقع إتمام الصفقة في الفترة القريبة المقبلة، رهنًا باستيفاء الشروط المتعارف عليها لإتمام مثل هذه الصفقات، بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والحصول على الموافقات والتصاريح المتصلة بذلك.