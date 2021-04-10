بالفيديو.. “غوغل” يُبرز مبادرة طالبات سعوديات لتطوير المشاريع الصغيرة

سلط موقع “غوغل” الخاص بالطلبة المُطورين حول العالم، الضوء على مبادرة لطالبات من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”الإخبارية”، إلى أن بعض طالبات كلية هندسة وعلوم الحاسب بالجامعة نفذن مبادرة جديدة؛ لتوفير منصات إلكترونية للأسر المنتجة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت قائدة تلك المبادرة الطالبة لمى الرويتع، أن المشروع شاركت فيه 33 طالبة وتم من خلاله خدمة 10 أسر منتجة، حيث جرى إنشاء منصات لهم يعرضون من خلالها منتجاتهم وقصصهم.
فيديو | “غوغل” يسلّط الضوء على مبادرة سعودية لطلبة من جامعة الأمير سطام حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة#الإخبارية#النشرة pic.twitter.com/SxlKaFgAe2
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 9, 2021
وفق “أخبار 24”.