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أخبار محلية > بالفيديو.. “غوغل” يُبرز مبادرة طالبات سعوديات لتطوير المشاريع الصغيرة
10/04/2021   8:31 ص

بالفيديو.. “غوغل” يُبرز مبادرة طالبات سعوديات لتطوير المشاريع الصغيرة

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سلط موقع “غوغل” الخاص بالطلبة المُطورين حول العالم، الضوء على مبادرة لطالبات من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”الإخبارية”، إلى أن بعض طالبات كلية هندسة وعلوم الحاسب بالجامعة نفذن مبادرة جديدة؛ لتوفير منصات إلكترونية للأسر المنتجة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

وأوضحت قائدة تلك المبادرة الطالبة لمى الرويتع، أن المشروع شاركت فيه 33 طالبة وتم من خلاله خدمة 10 أسر منتجة، حيث جرى إنشاء منصات لهم يعرضون من خلالها منتجاتهم وقصصهم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “غوغل” يُبرز مبادرة طالبات سعوديات لتطوير المشاريع الصغيرة

أخبار محلية
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