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أخبار محلية > وزير فلبيني يسأل عن مكان تاريخي بالمملكة ظهر فيه أوبرالي إيطالي.. و”بن فرحان” يرد
10/04/2021   8:30 ص

وزير فلبيني يسأل عن مكان تاريخي بالمملكة ظهر فيه أوبرالي إيطالي.. و”بن فرحان” يرد

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نشر المايسترو مغني الأوبرا الإيطالي، أندريا بوتشيلي، صورة له وهو يبتسم واقفا في ممر ضيق تحيط به الجبال، في مشهد جميل أثار فضول وزير الخارجية الفلبيني، تيودورول لوكسين، الذي سأل عن المكان وكيف يمكن الوصول إليه.

ورد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله على الوزير الفلبيني بالتعريف بالمكان، حيث قال إن الصورة التقطت في مدينة العلا التاريخية، معبرا عن سعادته بدعوته لزيارتها، في أقرب وقت يوجد فيه في المملكة. وفق “أخبار 24”.

وكان بوتشيلي قد أحيا حفلا غنائيا أمس الخميس على مسرح أقيم في موقع الحِجْر الأثري بمحافظة العلا، وهو أول موقع سعودي يصنفه اليونسكو في قائمته للتراث العالمي.

وزير فلبيني يسأل عن مكان تاريخي بالمملكة ظهر فيه أوبرالي إيطالي.. و”بن فرحان” يرد

أخبار محلية
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