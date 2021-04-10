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اخبار رياضية > “النصر” يُعلن تعاقده مع المدرب البرازيلي مينيز .. ويكشف موعد وصوله
10/04/2021   8:29 ص

“النصر” يُعلن تعاقده مع المدرب البرازيلي مينيز .. ويكشف موعد وصوله

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أعلن نادي النصر تعاقده مع المدرب البرازيلي مانو مينيز لقيادة فريقه خلال الفترة المقبلة بدلاً من الكرواتي آلين هورفات.

وأشار نادي النصر، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم (الجمعة)، إلى أن المدرب البرازيلي سيصل هو وجهازه الفني المساعد خلال 48 ساعة؛ للإشراف على تدريب الفريق الأول.

ولفت النصر عبر بيانه الانتباه إلى أن المدرب مانو مينيز سبق له تدريب المنتخب البرازيلي وأندية كورينثيانز وفلامنجو وبالميراس وكروزيرو، وحقق معها عددًا من البطولات.

وهُزم نادي النصر، في وقت سابق من اليوم، بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره ضمك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري. وفق “أخبار 24”.

ويحتل النصر المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

“النصر” يُعلن تعاقده مع المدرب البرازيلي مينيز .. ويكشف موعد وصوله

اخبار رياضية
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