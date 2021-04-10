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اخبار رياضية > “الدعيع” يوجه نصيحة للاعبي “الهلال” عقب الهزيمة أمام “الاتحاد” للحصول على الدوري
10/04/2021   3:36 م

“الدعيع” يوجه نصيحة للاعبي “الهلال” عقب الهزيمة أمام “الاتحاد” للحصول على الدوري

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بارك حارس مرمى الهلال والمنتخب السابق، محمد الدعيع، للاتحاد الفوز على ناديه بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس (الجمعة) ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري.

وغرد الدعيع، عبر حسابه بمنصة تويتر، قائلاً: “ألف مبروك للاتحاد و هاردلك للزعيم، أمامنا مباريات صعبة ولكن هناك أخطاء لازم معالجتها من المدرب، طريقة الهلال أصبحت مكشوفة، وأتمنى تكون عنده عدة طرق لأنه يملك لاعبين مميزين قادرين على تحقيق الفوز.. رسالة للاعبين ما زال الدوري في أيديكم الروح والحماس والتركيز تجيب الدوري بإذن الله”.

ونشر الدعيع في تغريدة أخرى له صورة الحارس البرازيلي لصفوف الاتحاد، مارسيلو غروهي، مُذيلاً إياها بتعليق:”هذا الحارس الأفضل في الدوري”. وفق “أخبار 24”.

“الدعيع” يوجه نصيحة للاعبي “الهلال” عقب الهزيمة أمام “الاتحاد” للحصول على الدوري

اخبار رياضية
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