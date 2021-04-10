لاعب الفيصلي: البطاقة “غير المُستحقة” التي حصلت عليها أمام “النصر” حرمتني من نهائي يحبه الجميع

قال المحترف البرازيلي في صفوف نادي الفيصلي، رافائيل دا سيلفا، إن البطاقة الصفراء التي حصل عليها أمام النصر لم تكن مُستحقة وحرمته من نهائي الكأس.
وأضاف دا سيلفا، وفقاً لـ”الاقتصادية”: “الجميع يُحب المشاركة في النهائي ولكنني سأغيب بسبب بطاقة لم أستحقها، فلم أقم بأي حركة تجاه مدافع النصر، عبدالإله العمري”.
وأتم المحترف البرازيلي في صفوف الفيصلي، تصريحاته بالتنويه بأن مباراتهم أمام النصر كانت الأجمل لفريقه خلال الموسم، لافتاً النظر إلى أنهم أثبتوا كونهم على قدر المسؤولية لخطف بطولة الكأس.
وكان الفيصلي قد فاز على نظيره النصر، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور نصف نهائي الكأس.