سلامة “هوساوي” من أي كسور عقب إصابته أمام “الهلال”

أفادت نتائج الفحوصات التي خضع لها مدفع الاتحاد، عمر هوساوي، بسلامة اللاعب من أي كسور في موضع إصابته.
وتوجه المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، حامد البلوي، وفقاً لـ “عكاظ”، عقب المباراة إلى المستشفى؛ حيث يتواجد اللاعب.
وغادر عمر هوساوي مباراة الاتحاد والهلال بعد 10 دقائق من بدايتها عقب تعرضه للإصابة، ليدفع المدير الفني لفريقه، فابيو كاريلي، بعبدالمحسن فلاته الذي سجل هدف التقدم لناديه.
وفاز الاتحاد بهدفين نظيفين أمام نظيره الهلال، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس (الجمعة) ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري.