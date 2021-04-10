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أخبار محلية > مدير مرصد المجمعة: هلال رمضان لن يُرى غداً الأحد.. وهذا موعد رؤيته
10/04/2021   10:44 م

مدير مرصد المجمعة: هلال رمضان لن يُرى غداً الأحد.. وهذا موعد رؤيته

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توقع مدير مرصد جامعة المجمعة، الرائي الفلكي عبدالله الخضيري، صعوبة رؤية هلال شهر رمضان المبارك في جميع الدول العربية غدًا الأحد.

وأكد، خلال حديثه لبرنامج “120” على قناة الإخبارية، أن هلال يوم الغد لن يكون موجودًا، حيث سيغرب قبل الشمس بنصف ساعة تقريبًا، وهو ما يصعّب رؤيته في كامل الوطن العربي.

وأبان أن يوم الاثنين ستكون رؤية الهلال متاحة، لكن في حال صعوبة رؤيته ولم يتقدم أحد برؤيته فسوف تتم عدة شهر شعبان، وذلك وفقًا لقرار المحكمة العليا.

وفق “أخبار 24”.

مدير مرصد المجمعة: هلال رمضان لن يُرى غداً الأحد.. وهذا موعد رؤيته

أخبار محلية
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