مدير مرصد المجمعة: هلال رمضان لن يُرى غداً الأحد.. وهذا موعد رؤيته

توقع مدير مرصد جامعة المجمعة، الرائي الفلكي عبدالله الخضيري، صعوبة رؤية هلال شهر رمضان المبارك في جميع الدول العربية غدًا الأحد.
وأكد، خلال حديثه لبرنامج “120” على قناة الإخبارية، أن هلال يوم الغد لن يكون موجودًا، حيث سيغرب قبل الشمس بنصف ساعة تقريبًا، وهو ما يصعّب رؤيته في كامل الوطن العربي.
وأبان أن يوم الاثنين ستكون رؤية الهلال متاحة، لكن في حال صعوبة رؤيته ولم يتقدم أحد برؤيته فسوف تتم عدة شهر شعبان، وذلك وفقًا لقرار المحكمة العليا.
فيديو | الرائي الفلكي عبدالله الخضيري لـ #الإخبارية: لا يمكن غدا رؤية هلال #رمضان في جميع الدول العربية #برنامج_120 pic.twitter.com/8ezWl5Wqtf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2021
وفق “أخبار 24”.