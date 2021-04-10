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أخبار محلية > بعد بيان النيابة العامة.. “متحدث التجارة” لكل متستر: “قد تكون أنت القضية القادمة”
10/04/2021   10:43 م

بعد بيان النيابة العامة.. “متحدث التجارة” لكل متستر: “قد تكون أنت القضية القادمة”

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علق متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين على إعلان النيابة العامة، اليوم السبت، عن صدور حكم قضائي بسجن متهمين وتغريمهم ومصادرة مبالغ كبيرة بعد ثبوت جريمة التستر التجاري.

وأوضح الحسين أنه بعد ضبط النيابة العامة لهذه الجريمة يقول لكل مُـتستر رجلا أو امرأة أعطى سجله التجاري للوافدين ويأخذ منهم مقابلا ماليا شهريا: “قد تكون أنت القضية القادمة”، وأن مؤسسات الدولة تعمل بكل جد لاجتثاث التستر التجاري.

يُذكر أن النيابة العامة أعلنت اليوم عن صدور احكام بالسجن لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة 1.080 مليون ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال. وفق “أخبار 24”.

بعد بيان النيابة العامة.. “متحدث التجارة” لكل متستر: “قد تكون أنت القضية القادمة”

أخبار محلية
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