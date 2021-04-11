بالفيديو.. استشارية توجه نصائح للأسر للتعامل مع الطلاب خلال الاختبارات مع دخول رمضان

وجّهت الاستشارية الأسرية الدكتورة الهنوف الحقيل، عدة نصائح لأولياء الأمور حول كيفية التعامل مع الطلاب خلال فترة الاختبارات “عن بُعد” مع دخول شهر رمضان المبارك.
وقالت الدكتورة الحقيل، إنه يجب في البداية الابتعاد عن العصبية وخلق حالة من الهدوء داخل المنزل خلال فترة الاختبارات، حتى لا يُحدث ذلك توتراً لدى الطالب أو الطالبة.
وأضافت في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يجب توجيه النصائح للطلاب بطريقة إيجابية وليست سلبية والابتعاد تماماً عن التخويف، واستمرار تكرار ثلاث كلمات على الطلاب خلال تلك الفترة وهي “أنت ذكي.. أنت قادر.. أنت ستنجح”. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه يتطلب على أولياء الأمور إعطاء أبنائهم زمام الأمور من خلال تقديم الدعم الإيجابي، مع خلق إحساس لديهم بالمسؤولية دون تخويفهم من الاختبارات.
مع دخول شهر رمضان وفترة الاختبارات..
نصائح هامة للأسر وأولياء الأمور للتعامل مع أبنائهم الطلاب تقدمها المستشارة الأسرية د.الهنوف الحقيل @AlhnoufAlhoqail#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8xy9D9j8JZ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 10, 2021