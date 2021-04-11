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أخبار محلية > بالفيديو.. استشارية توجه نصائح للأسر للتعامل مع الطلاب خلال الاختبارات مع دخول رمضان
11/04/2021   8:21 ص

بالفيديو.. استشارية توجه نصائح للأسر للتعامل مع الطلاب خلال الاختبارات مع دخول رمضان

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وجّهت الاستشارية الأسرية الدكتورة الهنوف الحقيل، عدة نصائح لأولياء الأمور حول كيفية التعامل مع الطلاب خلال فترة الاختبارات “عن بُعد” مع دخول شهر رمضان المبارك.  

وقالت الدكتورة الحقيل، إنه يجب في البداية الابتعاد عن العصبية وخلق حالة من الهدوء داخل المنزل خلال فترة الاختبارات، حتى لا يُحدث ذلك توتراً لدى الطالب أو الطالبة.  

وأضافت في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يجب توجيه النصائح للطلاب بطريقة إيجابية وليست سلبية والابتعاد تماماً عن التخويف، واستمرار تكرار ثلاث كلمات على الطلاب خلال تلك الفترة وهي “أنت ذكي.. أنت قادر.. أنت ستنجح”. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه يتطلب على أولياء الأمور إعطاء أبنائهم زمام الأمور من خلال تقديم الدعم الإيجابي، مع خلق إحساس لديهم بالمسؤولية دون تخويفهم من الاختبارات. 

 

بالفيديو.. استشارية توجه نصائح للأسر للتعامل مع الطلاب خلال الاختبارات مع دخول رمضان

أخبار محلية
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