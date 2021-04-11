تلقى المعلم المتقاعد أحمد الحياني رسالة شكر وعرفان من طالب كان يدرسه قبل 30 عامًا، وأصبح الآن استشاريًا في تخصص الأشعة الوعائية.
وقال الحياني، خلال لقائه في قناة “الإخبارية”، إنه تلقى رسالة من الاستشاري إبراهيم عسيري، تجاهلها في بداية الأمر، ظنًا منه أنها من بين رسائل الإعلانات التي تستهدف الحسابات على تويتر، ليقرر بعدها فتح الرسالة، ليجد طالبًا يذكره بموقف نبيل قبل 30 عامًا.
وذكَّر الطالب المعلم بحادثة تسببت في أن يبقى قعيدًا لفترة، ليقرر المعلم آنذاك الذهاب إليه ومراجعة الدروس معه في المستشفى، ثم الذهاب لاختباره في البيت. وفق “أخبار 24”.
وقال الحياني إنه لم يتذكر الموقف في بداية الأمر، إلا أنه استطاع تذكر الموقف بعد قراءة رسالة الطالب واسترجاع هذه الذكريات.
قصة وفاء | بعد 30 عاما طالب يشكر معلمه المتقاعد على ما قدمه له.. والمعلم تخالجه الدموع بعد سماع صوته#الإخبارية pic.twitter.com/o0bq72joJ2
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 10, 2021