مُختص يُحذر من الامتحانات الحضورية لطلاب الجامعات في ظل ارتفاع إصابات “كورونا”

أطلق الطبيب هيثم شاولي تحذيراً من توجه الطلاب إلى الجامعات ابتداءً من اليوم (الأحد)، لأداء الامتحانات في ظل ارتفاع مؤشر انتشار فيروس “كورونا”.
وقال شاولي وفقاً لـ”سبق”، إن حضور الطلاب لأداء الامتحانات في الجامعات يُشكل خطراً من جديد، مبيناً أن القرار لا يتفق مع ظروف ومعطيات هذه المرحلة التي تشهد عودة ارتفاع منحنى الإصابات.
وأضاف أن زيادة الخطورة تأتي مع اكتساب السلالات الجديدة لفيروس “كورونا” خاصية سرعة الانتشار والعدوى، ومن ثم فإن المرحلة الحالية تتطلب التعامل مع معطياتها بحذر ويقظة.
ولفت إلى أن نجاح مواجهة “كورونا” مرهونة بالوعي المجتمعي، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون مع جميع الجهات في التقيد بالتدابير الاحترازية.