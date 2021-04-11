الحامد يفتتح مسجد أعضاء هيئة التدريس ومسجد أسكان الطلاب

افتتح معالي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد اليوم الأحد 29 شعبان 1442 هـ مسجد إسكان أعضاء هيئة التدريس الذي يشتمل على مصلى للرجال بمساحة 380 م2 ويتسع ل 324 مصلي وكذلك مصلى النساء بمدخل منفصل بمساحة تقدر ب100 م2 يتسع ل 85 مصلية ودورات مياه خاصة ويقع المسجد عند المدخل الشرقي لمشروع الإسكان حيث تم تصميم المسجد ليخدم أعضاء هيئة التدريس وعائلاتهم لإقامة الصلوات الخمسة والتراويح
كما قام رئيس الجامعة بافتتاح مسجد إسكان الطلاب والذي يشمل على مصلى بمساحة 242.36 م2 ويتسع ل 218 مصلي و مستودع داخلي خاص بالمسجد ومستودع خارجي
و دورات مياه رجال و غرفة حارس ويقع عند المدخل الشمالي لمشروع إسكان الطلاب ويتميز بقربه من الإسكان وتوفر الخدمات وسهولة الوصول والخروج و تم تصميم المسجد ليخدم سكان إسكان الطلاب وموظفيها لإقامة الصلوات الخمس .
وقدم الحامد شكره والدعاء للمتبرعة ببناء المسجد سائلاً المولى عز وجل أن يرزقها الأجر والثواب مؤكداً حرص الجامعة على فتح أبواب التعاون مع فاعلي الخير والمهتمين بالأوقاف الخيرية وتسخير كافة السبل لتحقيق مبتغاهم والذي يهدف لخدمة البلاد والعباد في أوجه الخير والعطاء .