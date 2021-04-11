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أخبار محلية > استشاري يصحح خطأً متداولاً في تعامل بعض الأطباء مع مرضى الضغط
11/04/2021   7:10 م

استشاري يصحح خطأً متداولاً في تعامل بعض الأطباء مع مرضى الضغط

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صحح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، خطأ متداولا يقع فيه بعض الأطباء في التعامل مع مرضى الضغط.

وأوضح أن الخطأ يتمثل في نصح الطبيب لمريضه المصاب بالضغط المزمن، بأخذ حبة من الدواء عند اللزوم فقط.

وأكد أنه حال كان تشخيص الضغط صحيحًا، فإنه يجب أخذ دواء الضغط بشكل يومي، بغض النظر عن حالة المريض.

وفق “أخبار 24”.

استشاري يصحح خطأً متداولاً في تعامل بعض الأطباء مع مرضى الضغط

أخبار محلية
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