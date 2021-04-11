استشاري يصحح خطأً متداولاً في تعامل بعض الأطباء مع مرضى الضغط

صحح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، خطأ متداولا يقع فيه بعض الأطباء في التعامل مع مرضى الضغط.
وأوضح أن الخطأ يتمثل في نصح الطبيب لمريضه المصاب بالضغط المزمن، بأخذ حبة من الدواء عند اللزوم فقط.
وأكد أنه حال كان تشخيص الضغط صحيحًا، فإنه يجب أخذ دواء الضغط بشكل يومي، بغض النظر عن حالة المريض.
من الخطأ ان يقول الطبيب لمريض ضغط مزمن:
تأخذ حبة الضغط عند اللزوم فقط!!
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الصحيح:
دواء الضغط يؤخذ بشكل يومي اذا كان تشخيص مرض الضغط صحيح.
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) April 11, 2021
وفق “أخبار 24”.