“الموارد البشرية” تضبط أكثر من 3 آلاف مخالفة لقرارات التوطين خلال شهر

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأحد)، أن جولاتها الرقابية خلال شهر مارس الماضي أسفرت عن ضبط 3256 مخالفة لقرارات التوطين.
وأوضحت الوزارة أن نسبة امتثال أصحاب المنشآت لتطبيق قرارات التوطين بلغت 95% على مستوى المملكة، وذلك بعد تنفيذ 70.5 ألف جولة رقابية شملت كافة الأنشطة التجارية في مختلف المناطق.
كما شدّدت على أن جولاتها الرقابية مستمرة بشكل مفاجئ على كافة الأنشطة وفي جميع المناطق، داعيةً أصحاب المنشآت للالتزام بالتشريعات الصادرة وتنفيذ قرار التوطين تجنباً لإيقاع المخالفات. وفق “أخبار 24”.
ودعت “الموارد البشرية” الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها بهذا الشأن، وذلك عبر تطبيق “معاً للرصد” أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد “19911”.