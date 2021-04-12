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أخبار محلية > “الأرصاد”: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من الثلاثاء إلى السبت
12/04/2021   8:25 ص

“الأرصاد”: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من الثلاثاء إلى السبت

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توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، هطول أمطار رعدية متوسطة “ربيعية” على معظم مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 1 رمضان إلى السبت الموافق 5 رمضان المقبل.

كما توقع أن تزداد فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على مناطق حائل والعلا والمدينة المنورة ومعظم المحافظات، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 3 رمضان إلى يوم السبت 5 رمضان 1442هـ.

وتصحب هذه الموجة غالباً بزخات من البرد وتيارات هابطة من الرياح نشطة السرعة، يبدأ تأثيرها يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق: “عسير، وجازان، ونجران، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، والمنطقة الشرقية”. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من الثلاثاء إلى السبت

أخبار محلية
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