نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طب وتداوي > إذا مررت بذلك استشر طبيبك.. علامات في النوم تؤكد إصابة قلبك بهذا المرض
12/04/2021   8:25 ص

إذا مررت بذلك استشر طبيبك.. علامات في النوم تؤكد إصابة قلبك بهذا المرض

+ = -
534

حذر أطباء متخصصون في أمراض القلب، من بعض المشكلات التي قد تصاحب النوم ليلاً، والتي قد تكون علامة على الإصابة بمشكلة صحية في القلب.

وأكدوا أن الاستيقاظ ليلًا بسبب ضيق في التنفس قد يكون علامة على إصابة المرء بقصور في أداء القلب، المعروف باسم “ضيق التنفس الليلي الانتيابي”.

وقالت طبيبة القلب بوبي بوجاييف، إن هذا النوع من ضيق التنفس قد يؤدي إلى الاستيقاظ والسعال وإصدار صفير، بالإضافة إلى ارتفاع في معدل ضربات القلب.وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن حالة ضيق التنفس تزول في دقائق بعد استيقاظ المرء من نومه وجلوسه لمدة دقائق.

إذا مررت بذلك استشر طبيبك.. علامات في النوم تؤكد إصابة قلبك بهذا المرض

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885147111.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.