كشف الفنان فايز المالكي عن لقطة طريفة حدثت أثناء تبرع عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، بمبلغ مالي لصالح حملة إغاثة أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وبدأ الموقف عندما استعرضت الموظفة المسؤولة عن استقبال التبرعات، المجالات المتاحة للتبرع، منها توزيع السلال الغذائية في إثيوبيا، فوافق “المطلق” على التبرع بـ50 ألف ريال، ووجه إليها بطاقته الائتمانية.
وعندما شرعت الموظفة في تنفيذ عملية التبرع بشكل سريع أخطأت في وضع الأرقام، فمازحها المطلق قائلاً “تحطين 50 مليون؟!”، الأمر الذي جعل الجميع يدخل في موجة من الضحك.
وكان مركز الملك سلمان قد أطلق أمس حملة تبرعات، بعنوان “تعرّف وساهم”، لمساعدة الفئات المحتاجة حول العالم عبر عدة برامج منها: السلال الغذائية، ورعاية الطلاب والمدرسون وتجهيز المدارس، ورعاية الأمومة والطفولة، ومكافحة العمى، وتجهيز مراكز غسل الكلى، ومكافحة جائحة كورونا ، وكفالة الأيتام، وتجهيز المخيمات وحفر الآبار، وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية.
وفق “أخبار 24”.