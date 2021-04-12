نصائح لتسوق صحي وموفّر في رمضان

يقبل المواطنون والمقيمون على التسوق بشراهة استعدادًا لشهر رمضان، حيث الولائم الرمضانية والموائد كثيرة الأصناف.. وبتزامن انتصاف الشهر الميلادي مع حلول شهر رمضان قد لا تكون ميزانية الأسر وفيرة للإسراف في شراء الأغراض، لذا نقدم لكم عدة نصائح تساعدك على التوفير خلال رحلتك للتسوق.
كما يعمد الكثيرون إلى شراء اللحوم والعصائر المحلاة والسكريات، دون اكتراث بما يحتاجه الجسم ليتمتع بصحة جيدة وليقوى على الصيام في نهار رمضان؛ لذا نقدم لكم أيضًا بعض النصائح لشراء أغراض ملائمة صحيًا.
نصائح للتوفير:
ضعي ميزانية محددة لأغراض رمضان، ويجب أن تتناسب هذه الميزانية مع أوضاعك الاقتصادية، ولا يجب أن يطغى أي بند على آخر من بنود الميزانية.
حددي يومًا معينًا للتسوق خلال الأسبوع، وحضري قائمة حاجاتك على مدار الأسبوع لشرائها في هذا اليوم.
ننصحك بعدم الذهاب للمتجر عندما تكون/ين جائعًا/ة أو أثناء الصيام؛ لأن ذلك سيشجعك على الشراء بشكل عشوائي وغير صحيح أيضًا.
اشتري ما تحتاجه أسرتك فقط ولا تقعي في فخ الشراء بكميات كبيرة وبشكل عشوائي، حتى لا تهدري أموالك أو تعرضي الأغراض الزائدة للتلف.
استفيدي من التخفيضات والعروض التي تقدمها الأسواق ومنافذ بيع الأغذية، لكن لا تجعلي التخفيضات تقودك إلى شراء ما ليس ضروريًا.
مقارنة الأسعار بين مختلف نقاط البيع، سواء أسواق أو متاجر إلكترونية.
لتسوق صحي
تقدم أخصائية التغذية ومديرة مركز «رايت بايت» المتخصص في استشارات التغذية وتقديم الطعام الصحي بدبي، نادين طيارة، عدة نصائح في هذا السياق. وفق “أخبار 24”.
قلّلي من اختيار المواد الغذائية المصنّعة، مثل الصلصات الجاهزة ورقائق البطاطس والسمبوسة الجاهزة والأطباق التي يمكن تسخينها في الميكروويف.
اختاري الزيوت التي تفيد الجسم، مثل زيت الكانولا وزيت الزيتون وزيت دوار الشمس.
أضيفي المزيد من البقوليات إلى نظامك الغذائي، مثل العدس والفول والحمص.
اختاري الأطعمة التي تحتوي على البروتين، مثل البيض واللحوم الخالية من الدهون والأسماك وصدور الدجاج من دون جلد.
اختاري منتجات الألبان الخالية من الدهون وقليلة الدسم.
املئي عربة التسوّق بالفواكه والخضراوات الطازجة والملوّنة.
احرصي على قراءة القيمة الغذائية للمنتجات واختاري الغنية بالألياف والبروتينات والمنتجات ذات السعرات والدهون الأقل.
وتنصح الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقق من تاريخ انتهاء صلاحية الأطعمة بانتظام، والحرص على استهلاكها قبل انتهائها من الأقدم للأحدث.