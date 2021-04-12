“الكهرباء”: تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد ذكي ‏خلال 14 شهرًا

أنهت الشركة السعودية للكهرباء، تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي، ضمن مشروعها الأهم نحو التحول الرقمي.
وأشارت الشركة إلى أن مشروع “العدادات الذكية” تم في وقت قياسي لم يتجاوز 14 شهراً، استبدلت فيه العدادات الكهربائية الميكانيكية بعدادات ذكية في جميع مناطق المملكة، دون أن يتحمل المشترك أي تكلفة.
وبيّنت أن الصناعة المحلية ساهمت في إنتاج ما يقارب 4 ملايين عداد ذكي تمثل 40 في المئة من إجمالي عدادات المشروع، كما أنه تمت مطابقتها واعتماد طرازاتها من قبل هيئة المواصفات القياسية. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري، أن العدادات الذكية وأنظمتها التقنية والاتصالية مقاومة للظروف المناخية المختلفة، ومتوافقة مع أفضل المواصفات الفنية والمعايير المحلية والعالمية.