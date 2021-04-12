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أخبار محلية > “الكهرباء”: تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد ذكي ‏خلال 14 شهرًا
12/04/2021   4:02 م

“الكهرباء”: تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد ذكي ‏خلال 14 شهرًا

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أنهت الشركة السعودية للكهرباء، تركيب ‏واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي، ضمن ‏مشروعها الأهم نحو التحول الرقمي. ‏

وأشارت الشركة إلى أن مشروع “العدادات الذكية” تم في وقت ‏قياسي لم يتجاوز 14 شهراً، استبدلت فيه العدادات الكهربائية ‏الميكانيكية بعدادات ذكية في جميع مناطق المملكة، دون أن ‏يتحمل المشترك أي تكلفة. ‏

وبيّنت أن الصناعة المحلية ساهمت في إنتاج ما يقارب 4 ‏ملايين عداد ذكي تمثل 40 في المئة من إجمالي عدادات ‏المشروع، كما أنه تمت مطابقتها واعتماد طرازاتها من قبل هيئة ‏المواصفات القياسية.‏ وفق “أخبار 24”.

ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري، أن العدادات ‏الذكية وأنظمتها التقنية والاتصالية مقاومة للظروف المناخية ‏المختلفة، ومتوافقة مع أفضل المواصفات الفنية والمعايير ‏المحلية والعالمية. ‏

“الكهرباء”: تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد ذكي ‏خلال 14 شهرًا

أخبار محلية
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