أصعب اللحظات ومصير حجازي وكاريلي وحزنه من الجمعية العمومية.. “الحائلي” يكشف الحقائق

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، عن اصعب اللحظات بالنسبة له هذا الموسم، ومصير المحترف المصري أحمد حجازي والمدير الفني فابيو كاريلي.
وقال “الحائلي”، خلال استضافته في برنامج “الدوري مع وليد”: “الفترة السابقة والحالية هي من أصعب أوقات النادي بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي”.
وأوضح: “نحن منافسين على بطولة الدوري ولكن البطولة لها ثمن.. ولا يوجد أي دعم، والمكافآت ليست قليلة.. مباراة الهلال مكافآتها كانت 2 مليون ريال”.
وذكر الحائلي: “الحديث عن تجديد كاريلي مبكر، وأحب أن أقيم العمل مع نهاية الموسم، وأنا راضي عن أداء المدرب حتى الآن”.
وأشار: “اتحدث مع جمهور الاتحاد بكل صدق لدعم النادي من أجل الانتهاء من أزمة تجديد عقود اللاعبين في الفترة المقبلة.. وتبقى من قضية شركة مزايا تقريبا 17 مليون ريال”. وفق “أخبار 24”.
وواصل: “أحمد حجازي باقي مع الاتحاد في الموسم القادم بكل تأكيد.. هو لاعب كبير وإضافة كثيرًا لروح الفريق منذ انضمامه لنا”.
وأضاف: “ألمني ما حدث في الجمعية العمومية للنادي بسبب عدم وجود داعمين للنادي.. و هناك الكثير من الأمور الإيجابية في الاتحاد والجميع يركز على الأمور السلبية فقط”.
وتابع: “دفعنا مبلغ 11 مليون ريال للقادسية، وتبقى 9 ملايين ريال من باقي صفقة انتقال كمارا.. ولن أقوم بعقد أي صفقة جديدة في الفترة الصيفية إذا لم يحصل اللاعبين الحاليين على باقي حقوقهم”.