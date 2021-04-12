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اخبار رياضية > رئيس الاتحاد يتحدث عن رحيله.. ويؤكد: عجز النادي 100 مليون ريال.. ولدينا عضوان ذهبيان فقط
12/04/2021   4:17 م

رئيس الاتحاد يتحدث عن رحيله.. ويؤكد: عجز النادي 100 مليون ريال.. ولدينا عضوان ذهبيان فقط

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تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، عن العجز المالي لناديه، وتأثير غياب الجمهور عن الملاعب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال: “غياب الجمهور عن الاتحاد، أثر بشكل كبير على النادي من الناحية المادية.. ولدينا عضوان ذهبيان، هما الدكتور محمد بخاري، والأستاذ باسم خياط”.

وتابع: “في الفترة القادمة سنستقبل الكثير من العضويات الذهبية والعادية إن شاء الله.. لأن سداد العضوية من محبي النادي ستساعدنا في سداد حقوق اللاعبين”.

وأشار: “أشكر اللاعبين كثيرًا على صبرهم، وتحملهم تأخر الرواتب بسبب حبهم لنادي الاتحاد ونسعى لتوفير الرواتب المتأخرة خلال الفترة القادمة”.

وأوضح: “جمهور الاتحاد مستحيل يخذلني وأقول لهم هذا وقتهم لدعم النادي.. أي شخص يستطيع أن يأخذ عضوية الاتحاد من مشارق الأرض إلى مغاربها”. وفق “أخبار 24”.

وواصل “الحائلي”: “العمل في الأندية لا يوجد له مقابل، وصعب للغاية والانتقادات التي واجهناها في الماضي أعتبرها حماس شباب فقط”.

وعن رحيله مع نهاية الموسم الجاري: “كل شيء بوقته حلو، وأحب تقييم الموسم مع نهايته فقط… الحمل صعب لكن عندي رجال داخل الملعب وخارجه”.

وذكر: “ميزانية الاتحاد في السنة الواحدة تصل إلى 200 مليون ريال.. يأتي منها عجز 100 مليون ريال.. وهدفي مخاطبة الشارع الاتحادي لدعم النادي في هذا التوقيت بالذات”.

رئيس الاتحاد يتحدث عن رحيله.. ويؤكد: عجز النادي 100 مليون ريال.. ولدينا عضوان ذهبيان فقط

اخبار رياضية
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