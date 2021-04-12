“الصرامي” يطالب اتحاد الكرة بفتح باب التحقيق في هذا الأمر

طالب المتحدث السابق لنادي النصر سعود الصرامي بفتح باب التحقيق داخل اتحاد الكرة، في حالة ثبوت ما تردد بشأن القيام بتكريم فريق الوحدات الأردني في مقر الاتحاد بعد فوزه بكأس السوبر.
وكتب الصرامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “حتى الآن لم يخرج مسؤول من اتحاد الكرة ينفي أو يؤكد خبر تكريم اتحاد الكرة للوحدات الذي سيلعب مع النصر في دوري الأبطال”.
وأضاف: “الصمت يعني صحة الخبر”.
وأتم: “إذا كان الخبر صحيحا فإن الرجل الخلوق ياسر المسحل وإبراهيم القاسم عليهما فتح باب للتحقيق لمعرفة من وضعهما في موقف محرج مستغلاً سفرهما”. وفق “أخبار 24”.