نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “الصرامي” يطالب اتحاد الكرة بفتح باب التحقيق في هذا الأمر
12/04/2021   4:17 م

“الصرامي” يطالب اتحاد الكرة بفتح باب التحقيق في هذا الأمر

+ = -
1158

طالب المتحدث السابق لنادي النصر سعود الصرامي بفتح باب التحقيق داخل اتحاد الكرة، في حالة ثبوت ما تردد بشأن القيام بتكريم فريق الوحدات الأردني في مقر الاتحاد بعد فوزه بكأس السوبر.

وكتب الصرامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “حتى الآن لم يخرج مسؤول من اتحاد الكرة ينفي أو يؤكد خبر تكريم اتحاد الكرة للوحدات الذي سيلعب مع النصر في دوري الأبطال”.

وأضاف: “الصمت يعني صحة الخبر”.

وأتم: “إذا كان الخبر صحيحا فإن الرجل الخلوق ياسر المسحل وإبراهيم القاسم عليهما فتح باب للتحقيق لمعرفة من وضعهما في موقف محرج مستغلاً سفرهما”. وفق “أخبار 24”.

“الصرامي” يطالب اتحاد الكرة بفتح باب التحقيق في هذا الأمر

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885147260.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.