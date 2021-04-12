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اخبار رياضية > النصر يحدد أول الراحلين في الموسم الجديد
12/04/2021   4:17 م

النصر يحدد أول الراحلين في الموسم الجديد

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كشفت مصادر عن تحديد إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، أول اللاعبين الأجانب الراحلين عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي، استعداداً اعهد جديد بداية من الموسم المقبل.

وقررت إدارة النصر وفقاً لـ”الشرق الأوسط” أن يكون الظهير الأيسر المُصاب، الكوري الجنوبي كيم جين سو، أول الراحلين عن صفوف الفريق.

وأضافت المصادر أن إدارة النصر، تسعى للتوصل مع كيم جين سو إلى حل يرضي الطرفين، إما بالمخالصة أو إعارته في الموسم المقبل.

وكان كيم جين سو قد انضم إلى النصر في الصيف الماضي قادماً من جيونبك الياباني وشارك فقط في 8 مباريات، ويغيب عن المشاركة مع الفريق نظير تعرضه للإصابة بقطع في وتر القدم.

النصر يحدد أول الراحلين في الموسم الجديد

اخبار رياضية
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