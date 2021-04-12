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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطن يشكو وجود مولدات الكهرباء أمام منزله.. وأمانة الرياض تتفاعل
12/04/2021   10:27 م

بالفيديو.. مواطن يشكو وجود مولدات الكهرباء أمام منزله.. وأمانة الرياض تتفاعل

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اشتكى المواطن أحمد الزهراني من وجود بعض المولدات الكهربائية أمام منزله منذ ما يقرب من عام كامل، وهو ما اعتبره مصدرًا للخطر والإزعاج.

وأظهر مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر، وجود المولدات الكهربائية في الشارع، بالإضافة إلى بعض الكابلات الممتدة بعرض الطريق.

ومن جانبها، تفاعلت أمانة منطقة الرياض مع شكوى المواطن ومقطع الفيديو المنشور، مطالبة إياه بالتواصل على الرسائل الخاصة ليتم التحقق والإفادة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مواطن يشكو وجود مولدات الكهرباء أمام منزله.. وأمانة الرياض تتفاعل

أخبار محلية
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