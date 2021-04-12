بالفيديو.. مواطن يشكو وجود مولدات الكهرباء أمام منزله.. وأمانة الرياض تتفاعل

اشتكى المواطن أحمد الزهراني من وجود بعض المولدات الكهربائية أمام منزله منذ ما يقرب من عام كامل، وهو ما اعتبره مصدرًا للخطر والإزعاج.
وأظهر مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر، وجود المولدات الكهربائية في الشارع، بالإضافة إلى بعض الكابلات الممتدة بعرض الطريق.
ومن جانبها، تفاعلت أمانة منطقة الرياض مع شكوى المواطن ومقطع الفيديو المنشور، مطالبة إياه بالتواصل على الرسائل الخاصة ليتم التحقق والإفادة.
@Amana940 غير معقول الحال اللي وصلنا له من ازعاج ومصدر خطر امام منازلنا منذ مايقارب العام وقد قدم اكثر من ١٠بلاغات ولكن لاحياة لمن تنادي بالاضافة للاوساخ التي لايتم تنظيفها بشكل دوري والانارة التي لاتعمل والشارع المليء بالحفر بسبب شركة المياة لكن السؤال الى متى ..، pic.twitter.com/pwKOi0w5ff
— Eng.A7mad (@Eng_a7mad702) April 12, 2021
وفق “أخبار 24”.