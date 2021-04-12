نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة” توضح كيفية التعامل مع استمرار ارتفاع درجة الحرارة في الجسم بعد تلقي لقاح كورونا
12/04/2021   10:26 م

“الصحة” توضح كيفية التعامل مع استمرار ارتفاع درجة الحرارة في الجسم بعد تلقي لقاح كورونا

+ = -
781

أوضحت وزارة الصحة كيفية التعامل مع حالات استمرار الأعراض الجانبية لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وردت على سؤال حول مدى إمكانية استخدام مسكن لخفض درجة حرارة لشخص تلقى لقاح كورونا ولا يزال يعاني من بعض السخونة.

وأكدت أنه يمكن تناول مسكن للألم وخافض للحرارة مثل باراسيتامول، وذلك عند اللزوم وبالجرعة المناسبة للحالة.

كما أبانت أن الأعراض الجانبية الشائع حدوثها بعد تلقي اللقاح، تتمثل في الشعور بالتعب والصداع وألم في موضع الحقن، بالإضافة إلى آلام في العضلات والشعور بالتوعك وارتفاع في درجة حرارة الجسم. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” توضح كيفية التعامل مع استمرار ارتفاع درجة الحرارة في الجسم بعد تلقي لقاح كورونا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885147283.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.