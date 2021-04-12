“الصحة” توضح كيفية التعامل مع استمرار ارتفاع درجة الحرارة في الجسم بعد تلقي لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة كيفية التعامل مع حالات استمرار الأعراض الجانبية لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وردت على سؤال حول مدى إمكانية استخدام مسكن لخفض درجة حرارة لشخص تلقى لقاح كورونا ولا يزال يعاني من بعض السخونة.
وأكدت أنه يمكن تناول مسكن للألم وخافض للحرارة مثل باراسيتامول، وذلك عند اللزوم وبالجرعة المناسبة للحالة.
كما أبانت أن الأعراض الجانبية الشائع حدوثها بعد تلقي اللقاح، تتمثل في الشعور بالتعب والصداع وألم في موضع الحقن، بالإضافة إلى آلام في العضلات والشعور بالتوعك وارتفاع في درجة حرارة الجسم. وفق “أخبار 24”.