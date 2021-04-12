الحج والعمرة: سيتم ربط تطبيقي “توكلنا” و”اعتمرنا” بشكل كامل في هذا الموعد

كشف نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط، اليوم الإثنين، عن موعد الارتباط الكامل بين تطبيقي “توكلنا” و”اعتمرنا”.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج “نشرة الرابعة” على قناة العربية، أنه من المتوقع توحيد المنصتين الوطنيتين لتكونا تطبيقًا واحدًا يحمل اسم “توكلنا” في منتصف شهر رمضان.
وأكد أهمية الربط بين المنصتين، خاصة وأن “توكلنا” هو المعني بإظهار حالة التحصين الخاصة بالراغبين في الصلاة أو أداء العمرة. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت أنه لن يتم منح تصاريح بأداء الصلاة في الحرمين أو العمرة لغير المحصنين المثبتين على تطبيق “توكلنا”.
#نشرة_الرابعة | نائب وزير الحج والعمرة: سيتم توحيد تطبيقي #توكلنا و #اعتمرنا اعتبارا من منتصف شهر رمضان تقريبا والارتباط الحالي بينهما ارتباط تقني pic.twitter.com/iehovy7Jl4
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 12, 2021