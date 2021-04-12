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أخبار محلية > الحج والعمرة: سيتم ربط تطبيقي “توكلنا” و”اعتمرنا” بشكل كامل في هذا الموعد
12/04/2021   10:23 م

الحج والعمرة: سيتم ربط تطبيقي “توكلنا” و”اعتمرنا” بشكل كامل في هذا الموعد

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كشف نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط، اليوم الإثنين، عن موعد الارتباط الكامل بين تطبيقي “توكلنا” و”اعتمرنا”.

وأوضح خلال حديثه لبرنامج “نشرة الرابعة” على قناة العربية، أنه من المتوقع توحيد المنصتين الوطنيتين لتكونا تطبيقًا واحدًا يحمل اسم “توكلنا” في منتصف شهر رمضان.

وأكد أهمية الربط بين المنصتين، خاصة وأن “توكلنا” هو المعني بإظهار حالة التحصين الخاصة بالراغبين في الصلاة أو أداء العمرة. وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت أنه لن يتم منح تصاريح بأداء الصلاة في الحرمين أو العمرة لغير المحصنين المثبتين على تطبيق “توكلنا”.

الحج والعمرة: سيتم ربط تطبيقي “توكلنا” و”اعتمرنا” بشكل كامل في هذا الموعد

أخبار محلية
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