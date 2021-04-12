تولت مهام رئاسة “التعاون الرقمي”.. ديمة اليحيى أول سعودية تصبح أمينًا عامًا لمنظمة دولية

شهد الاجتماع الأول لمنظمة التعاون الرقمي الذي أقيم في الرياض، اليوم الإثنين، الموافقة على تعيين ديمة اليحيى أمينًا عامًا للمنظمة الدولية، لتصبح أول سعودية تشغل هذا المنصب في أي منظمة دولية.
وتمتلك اليحيى تاريخًا طويلًا على مستوى العمل العام والمتخصص، بدأته بالعمل كمهندسة برمجيات في مجموعة “سامبا المالية” في الفترة من 2002 وحتى 2004، ومهندسة برمجيات أولى للخدمات الإلكترونية في السوق المالية السعودية “تداول” بين 2004 و2007، ثم محللة تطوير الأعمال الإلكترونية في السوق نفسها بين 2007 و2009.
وشغلت منصب مشرفة تطوير الأعمال الإلكترونية والمعاملات الداخلية والخارجية في “تداول” ومستشارة في مبادرة “مسك” بين 2017 و2019، والأمينة العامة للجنة الوطنية للتحول الرقمي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بين 2016 و2017. وفق “أخبار 24”.
وتولت ديمة منصب الرئيسة التنفيذي بالوكالة لـ”وحدة التحول الرقمي” في الوزارة نفسها، ونائبة المدير التنفيذي للابتكار الرقمي في شركة “مايكروسوفت” بين 2010 و2016، ومديرة الخدمات الإلكترونية في وزارة الخارجية من 2009 وحتى 2010، كما شاركت في تأسيس مبادرة “وومن سبار” عام 2013.